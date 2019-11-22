Эксперты назвали стоимость самой дорогой квартиры на вторичном рынке жилья в Петербурге. Жилье расположено в особняке XVIII века.

Двухуровневая квартира в особняке Кушелева-Безбородко продается за 680 миллионов рублей, говорится в сообщении ЦИАН. Этажи соединяет восстановленная мраморная лестница авторства художника Александра Бенуа.В квартире классические дворцовые интерьеры. Дом расположен на набережной Кутузова.На втором месте – квартира на Дворцовой набережной за 500 миллионов рублей. Она расположена в особняке князя Гагарина, построенном в 1860 году.Третье место у квартиры в историческом доме на Адмиралтейской набережной. Недвижимость продают за 380 миллионов рублей.