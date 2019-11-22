Преступник промышлял на территории заказника, а затем пытался дать взятку сотруднику полиции.

Преступник промышлял на территории заказника, а затем пытался дать взятку сотруднику полиции.32-летнего мужчину задержали на воде, на территории заказника регионального значения "Окский береговой", отмечают в региональном Управлении МВД. В лодке браконьера обнаружены снасти и рыба разных видов, выловленная на особо охраняемой природной территории. Мужчина попытался "откупиться", но сотрудник угро сообщил о попытке взятки в дежурную часть. Браконьеру грозит не только штраф, но и реальный срок.фото УМВД по региону