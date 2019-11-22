Рецидивиста задержали в Северодвинске за попытку убийства своего знакомого. Мужчина накинулся на своего обидчика из-за нанесенного ему оскорбления и чуть не сделал из него канапе. По ..

Рецидивиста задержали в Северодвинске за попытку убийства своего знакомого. Мужчина накинулся на своего обидчика из-за нанесенного ему оскорбления и чуть не сделал из него канапе.По данным , задержанный 6 раз ударил своего друга ножом из-за пощечины. Однако, удача была на стороне пострадавшего – мужчине удалось выжить благодаря своевременной медицинской помощи. Уголовное дело уже передали в суд.