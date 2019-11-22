Поездка стала возможной благодаря социальному центру Святителя Тихона при московском Донском монастыре

Ребята из Барско-Городищенской школы-интерната Суздальского района посетят столицу. 23 ноября они отправятся на экскурсию в Донской монастырь.Поездка стала возможной благодаря социальному центру Святителя Тихона при московском Донском монастыре, которым руководит известный российский общественник Александр Гезалов. Много лет он шефствует над социальными учреждениями региона. На встречу с ребятами приглашают волонтёров и меценатов. Будут рады спортинвентарю, игрушкам, канцтоварам. А не так давно для ребят интерната Александр Гезалов провёл кулинарный мастер-класс. Под руководством профессиональных поваров дети учились готовить кулинарные шедевры из обычных продуктов.