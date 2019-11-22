Огнями ёлка засияет уже в конце ноября. А вот соберут ли в другом месте Домик Деда Мороза - вопрос пока открыт.

Сегодня на Соборной площади начали монтаж главной новогодней красавицы Владимира. Её собирают поэтапно. Сначала - ствол, потом верхушка и ветви. Так что огнями ёлка засияет уже в конце ноября. Сегодня прошёл оргкомитет по предстоящим торжествам. Традиционная Рождественская ярмарка состоится, но сменит прописку. С 20-ого декабря её главной площадкой станет пешеходная Георгиевская. Изделия местных мастеров, террасы с чаем и сладостями, традиционными блюдами, зона променада и выступлений. Как только позволит погода, на бульваре Пушкина зальют каток. А вот соберут ли в другом месте Домик Деда Мороза - вопрос пока открыт.