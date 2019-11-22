В поселке Ис Нижнетуринского городского округа Свердловской области загорелся двухэтажный жилой дом барачного типа. Горят стены и перекрытия на площади 600 квадратных метров. Данных о пострадавших нет.

В поселке Ис Нижнетуринского городского округа Свердловской области загорелся жилой дом барачного типа.Как сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС, здание двухэтажное. В настоящее время горят стены и перекрытия на площади 600 квадратных метров.Данных о пострадавших нет. Борьбу с огнем ведут 12 человек и пять единиц техники. Обстоятельства возгорания выясняются.