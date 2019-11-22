Погода в столице уверенно уходит в минус. Но у минусовой температуры есть явные плюсы - теперь можно кататься на коньках. Сегодня, 22 ноября, сразу две ледовые площадки заработали в Москве. Грандиозным шоу открылся самый большой каток в Европе на ВДНХ, а посетители Парка Горького этим вечером отправились в межпланетное путешествие.

Погода в столице уверенно уходит в минус. К вечернему часу столбики термометров опустились до минус семи — температура продолжает падать. На выходных будет так же морозно, зато солнечно. Но у минусовой температуры есть явные плюсы — теперь можно кататься на коньках. Сегодня, 22 ноября, сразу две ледовые площадки заработали в Москве. Грандиозным шоу открылся самый большой каток в Европе на ВДНХ, а посетители Парка Горького этим вечером отправились в межпланетное путешествие.Большой лед ВДНХ открыт и приглашает всех в зимнюю сказку. Гигантский каток с искусственным покрытием — самый большой в Европе, размером с три футбольных поля. Одновременно он может принять 4,5 тысячи человек. Каток только открылся, но уже сейчас людей здесь много.Зимний сезон стартовал под звуки духового оркестра. Музыканты разогревали публику на сцене у легендарного фонтана Дружбы народов. Также развлекали гостей сегодня актеры, гимнасты и фигуристы.Погода сегодня тоже благоволила. На улице немного морозно, но ясно. Кругом улыбки и хорошее настроение.В этом году, кстати, каток оформили в ретро-стиле и поделили на три зоны: место встречи для влюбленных пар (здесь атмосфера 70-х-80-х), зима нашего детства, где царят 50-е, и космос 60-х годов прошлого века.***Зимний сезон только начинается. Еще не все катки готовы принять гостей. Но сегодня открылся и каток в Парке Горького. Здесь — космическая атмосфера. Главные элементы оформления катка — звезда, планета и спутник. Площадь катка составляет почти 20 тысяч квадратных метров, это на 2 тысячи метров больше, чем в прошлом году. Одновременно здесь могут находиться 6 тысяч человек. Тут шесть павильонов — в красном, синем, розовом и бирюзовом.Сюда можно и нужно приходить всей семьей — в Парке Горького создали все условия для маленьких фигуристов и хоккеистов. Для детей есть отдельный каток площадью 800 квадратных метров. Здесь же будет работать школа фигурного катания.Есть и хоккейная коробка — там будут проходить спортивные турниры и тренировки. На катке в Парке Горького можно будет не только покататься, но и перекусить. Будут работать 8 теплых фудкортов, еще 15 точек — на открытом воздухе. Так что родители могут смело приводить малышей, потому что здесь есть где передохнуть от катания.Коньки, как обычно, можно будет взять в аренду — закуплено 2700 пар. Каток будет работать с 10 утра и до полуночи, каждый день, кроме понедельника. А сегодня, 22 ноября, в честь открытия катка в 22:00 в Парке Горького будет фейерверк.