В ходе личного досмотра у мужчины была обнаружена и изъята стеклянная банка с веществом неизвестного происхождения...

Сотрудники патрульно-постовой службы полиции ОМВД России по району Бирюлево Западное задержали подозреваемого в хранении наркотического средства – марихуаны.В Востряковском проезде полицейские для проверки документов остановили мужчину. 40-летний житель Подмосковья в общении с сотрудниками полиции заметно нервничал и пытался убежать от стражей порядка. В ходе личного досмотра у мужчины была обнаружена и изъята стеклянная банка с веществом неизвестного происхождения.Согласно результатам исследования, изъятое является наркотическим средством растительного происхождения – марихуаной, массой более 600 граммов.По данному факту следствием территориального ОМВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества».Подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ.Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22