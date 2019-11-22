Певица Светлана Лобода изображена на новом постере немецкой группы Lindemann, основателями которой стали солист группы Rammstein Тилль Линдеманн и Петер Тэгтгрен. Исполнительницу несет на руках космонавт.

Певица Светлана Лобода изображена на новом постере немецкой группы Lindemann, основателями которой стали солист группы Rammstein Тилль Линдеманн и Петер Тэгтгрен. Исполнительницу несет на руках космонавт.Публикация появилась в аккаунте Лободы в Instagram. Постер подписан как Frau & Mann ("Женщина и мужчина").Сверху его украшает название группы, а снизу написаны имена Линдеманна и Тэгтгрена, а также указаны Лобода и Петер Стормаре.Поклонники моментально отреагировали на появление этой публикации. Их реакция была однозначной – шок, ведь до этого момента о связи между немецким певцом и российской исполнительницей ходили ничем не подтвержденные слухи. Но почти все фолловеры звезды поздравили ее с таким интересным опытом в своей карьере.21 Ноя 2019 в 11:39 PST"Интриганка ****, как жить-то дальше?!(орфография и пунктуация авторов сохранены – прим.ред.)", "Ахренеть!", "Очень интересно😻 Но правда я не понимаю, что это🙈😂❤️", – написали подписчики Лободы.К слову, сам Линдеманн в своем сторис точно также поделился со своими поклонниками постером предстоящего клипа, вызвав такую же бурную реакцию.Как отмечает , снимали клип, судя по коротким роликам, которыми поделился солист Rammstein, в Санкт-Петербурге. На одном из пешеходных переходов группа Линдеманна спародировала знаменитых The Beatles.