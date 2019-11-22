Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон продал свой лондонский таунхаус. Имя покупателя не называется.

Дом постройки 1841 года расположен в охраняемой зоне на севере британской столицы. Таунхаус Джонсон купил в 2009 году за 2,3 миллиона фунтов стерлингов, а продал – за 3,7 миллиона фунтов.Площадь таунхауса составляет 914 квадратных метров. В доме есть четыре спальни, два кабинета, кухня, гостиная и терраса с видом на канал Риджентс, пишет РБК.Джонсон покупал дом вместе с женой. Пара развелась год назад, после этого несколько месяцев таунхаус сдавался в аренду за 2 тысячи фунтов в неделю.