Президент Белоруссии Александр Лукашенко продолжает посылать противоречивые сигналы в информационное пространство, одновременно пытаясь заручиться финансовой помощью со стороны России, и максимально осложнить процесс интеграции. Дни.ру поговорили о внутреннем настрое политика с членом Совета по межнациональным отношениям при президенте России, политологом Богданом Безпалько.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко продолжает посылать противоречивые сигналы в информационное пространство, одновременно пытаясь заручиться финансовой помощью со стороны России, и максимально осложнить процесс интеграции. "Дни.ру" поговорили о внутреннем настрое политика с членом Совета по межнациональным отношениям при президенте России, политологом Богданом Безпалько.В разговоре с корреспондентом "" Богдан Безпалько заметил, что Александр Лукашенко играет в опасную, но совершенно очевидную для российской стороны, игру. "Онне собирается идти на политическую интеграцию. По крайней мере, самостоятельно", – подчеркнул эксперт.Он напомнил слова известного западного журналиста Брайана Уитмора, освещающего происходящее на территории бывшего СССР. Тот проговорился про обсуждения, звучавшие на Хельсинских чтениях, и тем самым выдал страшный секрет Александра Лукашенко. Там обсуждалосьи то, что Лукашенко является противником России в целом. хотя и не являетсяпри этом прозападным политиком. Он ненавидит Путина, руководство России и такдалее", – рассказал Богдан Безпалько.Лукашенко снова критикует условия союза с Россией. Повторюсь: если хочет благ для белорусов, пусть просит о воссоединении братских народов. Настоящий союз — это единая валюта, возвращение России на западные границы СССР. А содержать другие страны за свой счет мы не обязаны.— Владимир Жириновский (@Zhirinovskiy)Подобная позиция президента Белоруссии может объяснить все сомнительные шаги, которые успело предпринять руководство страны. Например, белорусский министр иностранных дел Владимир Макей прибыл с визитом в Лондон именно в тот день, когда Великобритания объявила о введении новых антироссийских санкций из-за скандала с отравлением Скрипалей. "Неужелиони не могли выбрать хотя бы другой день?" – заметил политолог.А на 4 ноября, когда в России праздновали День народного единства, окончание Смуты и восстановление государственности, в Белоруссии проводились консультации с западными партнерами. Сюда же относится и организация специальных поездов для белорусов, решивших посетить церемонию перезахоронения руководителя восстания против Российской Империи Кастуся Калиновского. Список подобных примеров при желании можно серьезно расширить.