Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, одобрила предварительное решение о сертификации компании Оператор газотранспортной системы Украины, передает Интерфакс.

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, одобрила предварительное решение о сертификации компании "Оператор газотранспортной системы Украины", передает "Интерфакс".Ранее правительство Украины одобрило план реструктуризации "Нафтогаза", с тем, чтобы соответствовать европейским требованиям о раздельности структур по добыче и транспортировке углеводородного сырья.Ожидается, что "Оператор газотранспортной системы Украины", который с июля 2019 года осуществляет техническую эксплуатацию газотранспортной системы страны, будет передан в собственность госкомпании "Магистральные газопроводы Украины" и в этом качестве полноценно начнет работать с 1 января 2020 года, в том числе может подписать новый транспортный контракт с российским "Газпромом", взаимен истекающего в конце этого года.