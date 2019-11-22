Федеральная служба безопасности России опубликовала видео, на котором запечатлены внутренние интерьеры украинских кораблей, участвовавших в провокации в Керченском проливе. Запись наглядно демонстрирует ложность обвинений, озвученных командующего ВМФ Украины Игоря Воронченко. Писатель и публицист Николай Стариков в разговоре с Дни.ру подчеркнул, что в сложившихся условиях Москве даже не надо пытаться что-то доказывать Киеву.

Федеральная служба безопасности России опубликовала видео, на котором запечатлены внутренние интерьеры украинских кораблей, участвовавших в провокации в Керченском проливе. Запись наглядно демонстрирует ложность обвинений, озвученных командующего ВМФ Украины Игоря Воронченко. Писатель и публицист Николай Стариков в разговоре с "Дни.ру" подчеркнул, что в сложившихся условиях Москве даже не надо пытаться что-то доказывать Киеву.Украина пытается втянуть Россию в "туалетный скандал". "Мнекажется, неправильно в такой ситуации делать две вещи: оправдываться и пытатьсякому-то что-то доказать", – в беседе с корреспондентом "" заметил Николай Стариков. Он подчеркнул: в Киеве ни за что не скажут слов благодарности в адрес Москвы."Правильная, с моей точки зрения, позиция такая: "Скажите спасибо, что Россиявернула вам корабли, которые нарушили российские границы". На этом точка. Никакогообсуждения здесь быть не должно", – добавил публицист."Мы как воспитанные люди возвращаем нарушителя в том виде, в котором его получили.Если у вас есть вопросы – обратитесь к своей пограничной службе и бывшемупрезиденту Порошенко, который довел ваш флот до такого состояния", – указал Стариков на реального виновника позорного состояния украинских военно-морских сил.Украинские катера идут в Одессу черепашьим ходом, потому что на них кипит напряжённая работа по демонтажу всего, начиная с розеток и кончая унитазами, чтобы по прибытию в порт приписки показать иностранным журналистам, какие россияне варвары.— Голос Мордора (@spacelordrock)Рядом последовательных неверных решений украинская сторона умудрилась превратить не самую приятную для себя ситуацию в позор едва ли не международного масштаба. Сперва под руководством Петра Порошенко три военных корабля страны совершили провокацию в Керченском проливе, вторгнувшись в территориальные воды России. Киев не позволял международной общественности забыть о том, что Порошенко подставил своих моряков, регулярно напоминая об этой истории.Зато теперь при запросе "корабль унитаз" Яндекс в первых рядах выдаёт изображение украинских катеров.Спасибо командующему ВМС Украины за помощь поисковику в нахождении правильных ответов.— Радио Стыдоба (@RadioStydoba)Завершением этого эпизода должно было стать возвращение кораблей. Учитывая, что со стороны Москвы это было жестом доброй воли и своего рода авансом в преддверии встречи Владимира Путина и Владимира Зеленского на переговорах в нормандском формате, похвастаться украинской стороне тут было нечем. Однако командующий ВМФ Украины Игорь Воронченко превратил ситуацию в откровенный позор, обвинив Россию в краже оборудования с кораблей, вплоть до плафонов и унитазов.Наши молодцы, сделали видео до передачи. И не сразу опубликовали опровержение. Дали им вымазаться в дерьме по полной, и только потом - нате, смотрите видео: всё оборудования в т.ч. унитазы - на месте.Что не перемога то - через три дня обязательно зрада..— Уругвайская разведка (@Urgv_razvedka)Его слова легко опровергло опубликованное ФСБ видео. На нем можно подробно рассмотреть состояние кораблей, а также наличие или отсутствие тех или иных систем. Впрочем, наибольшее внимание эксперты и простые пользователи Сети обратили на небольшую, но крайне символичную деталь. "Самое крутое на этом видео ФСБ, конечно, не унитазы, а табличка "Сделано в СССР", – на своей странице в "Телеграме" написала ведущая Ольга Скабеева.