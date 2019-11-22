Сегодня в Россию из Польши экстрадировали бывшего главу НПО Космос Андрея Чернякова. Беглый бизнесмен в свое время взял многомиллиардные кредиты под строительные проекты, в их числе Алабяно-Балтийский тоннель. Но львиная доля средств в итоге осела на его личных зарубежных счетах. Два года назад мошенника задержали в Варшаве и в вот теперь в громкой криминальной истории будет поставлена точка. Судебная.

Сегодня в Россию из Польши экстрадировали бывшего главу НПО "Космос" Андрея Чернякова. Беглый бизнесмен в свое время взял многомиллиардные кредиты под строительные проекты, в их числе Алабяно-Балтийский тоннель. Но львиная доля средств в итоге осела на его личных зарубежных счетах. Два года назад мошенника задержали в Варшаве и в вот теперь в громкой криминальной истории будет поставлена точка. Судебная.Андрей Черняков отпустил бороду и изрядно похудел, то ли за время заключения в польской тюрьме, то ли пока как неприкаянный мыкался по Европе, скрываясь от Интерпола.В наручниках его посадили в рейсовый самолёт, где он в сопровождении сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний, сидя у иллюминатора увлечённо читал свежие газеты.Бывший директор и владелец НПО "Космос", одной из крупнейших строительных компаний Москвы, обвиняемый в мошенничестве, скрывался от правосудия 5 лет.Весь уголовный бэкграунд Чернякова на текущий момент – это три больших дела. Во-первых, хищение 28 миллионов рублей при строительстве Российской академии дзюдо, единственной в стране. Вот так она выглядела после сдачи в эксплуатацию."При этом строительство не завершил и подделал акты о приемке выполненных работ. Полученные же средства он похитил их и распорядился ими по своему усмотрению", — рассказал Александр Куренной, официальный представитель Генпрокуратуры России.Во-вторых, невыплата зарплат собственным же сотрудникам. И, третье, самое масштабное — кража 14 миллиардов кредитных рублей у банка Москвы.Все эти миллиарды Черняков получил от банка на строительство двухкилометрового Алабяно-Балтийского туннеля, крайне важного с точки зрения борьбы с пробками и развития транспортной инфраструктуры проекта.Эти деньги, по данным прокуратуры, были украдены, а проект вошёл в историю как самый дорогой столичный долгострой. Туннель достраивали и вводили в эксплуатацию уже после того как Черняков вместе с деньгами бежал за границу.За долгие семь лет туннель неоднократно затапливало. А в 2011-м под обломками рухнувшей стены погиб рабочий. Впрочем, сам Черняков светился оптимизмом: "Пробок уж здесь точно не будет".В 2014-м проект заморозили, а главный строитель, объявив себя банкротом, сначала по проторённой российскими олигархами тропе отправился в Лондон, оттуда, бросив арестованное судом имущество, в мебельном фургоне бежал в Германию, затем в Польшу, и, очевидно, совсем отчаявшись, двинулся на Украину по поддельному румынскому паспорту. В 2017 году его задержали в аэропорту Варшавы.И вот, сидя в польской тюрьме, Черняков внезапно затосковал по Родине, а решение об экстрадиции принял с энтузиазмом: "Я расскажу всю правду, видите, как тут!"Все европейские счета и офшорные компании Чернякова — арестованы. Все движимое имущество: автомобили Rolls-Royce и Mercedes-Benz, ювелирные украшения, коллекцию спиртных напитков — все это только из лондонского поместья и все недвижимое: тут самое яркое — огромная усадьба во Флоренции из 11 жилых построек с домами для прислуги и теннисным кортом — уйдёт на покрытие ущерба."Черняков обвиняется в мошенничестве в сфере кредитования на общую сумму свыше 16 миллиардов рублей и невыплаты заработной платы свыше 180 миллионов рублей", — пояснил Анатолий Крюков старший прокурор главного управления международно-правового сотрудничества Генеральной прокуратуры РФ.Сегодня в 18 часов самолет из Варшавы приземлился в Шереметьево. Сначала салон покинули пассажиры. Затем Черняков в наручниках протрусил в автозак. В ближайшее время начнутся судебные слушания и бизнесмен, как и планировал, сможет рассказать всю правду.