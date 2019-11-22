Певица Анна Седокова всегда старается быть максимально честной со своими фанатами. Новые откровения знаменитости вызвали настоящий ажиотаж у аудитории.

Певица Анна Седокова всегда старается быть максимально честной со своими фанатами. Новые откровения знаменитости вызвали настоящий ажиотаж у аудитории.Не секрет, что довольно часто звезды отечественного и зарубежного шоу-бизнеса вкладывают в свое творчество элементы личной биографии. Вот и Седокова через свои песни решила рассказать поклонникам о жизненных перипетиях, встретившихся ей на пути. Мама троих ребятишек выпустила свой новый альбом.Знаменательным событием певица поделилась на личной странице в социальной сети "Инстаграм". Она выложила короткий отрывок из новой песни "Игристое, Детка". По словам Седоковой, в этом музыкальном цикле она расскажет о своей истории любви."Я начинаю рассказывать свои истории в музыке. "Игристое,детка" о сумасшедшей любви: тебе ничего не нужно, кроме него. Это освободе духа и свободе принятия решений. Такая ситуация знакома каждойдевчонке, когда ты наряжаешься, надеваешь свое самое красивое платье,делаешь мейк, выпиваешь бокал шампанского, выходишь с девочкамитусоваться, и вдруг приходит долгожданная смс-ка от него, и тыпонимаешь, что тебе ничего не нужно" (Здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены – прим.ред.), – подписала свою публикацию Анна.22 Ноя 2019 в 12:51 PSTВ свою очередь поклонники, так долго ждавшие новое творчество знаменитости, пришли в экстаз. За девять часов короткий ролик посмотрели более одного миллиона раз, а уж сколько комплиментов отправилось в адрес певицы – не счесть. Подписчики Седоковой отметили, что трек получился действительно очень трогательным и "цепляющим".