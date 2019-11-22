Единороссы понимают основные запросы общества – доступная медицина, качественное образование, повышение пенсий, социальная справедливость. С оценкой работы партии выступил председатель правления Фонда развития гражданского общества Константин Костин. Также он похвалил ЕР за работу с людьми.

Единороссы понимают основные запросы общества – доступная медицина, качественное образование, повышение пенсий, социальная справедливость. С оценкой работы партии выступил председатель правления Фонда развития гражданского общества Константин Костин. Также он похвалил "ЕР" за работу с людьми.Партийцы понимают основные запросы общества, но еще болееважна открытость и доступность "Единой России", ее контакты с людьми,отметил политолог. "Ощущение, что партия рядом с людьми, партийныеструктуры находятся в доступе, всегда можно прийти, о чем-то поговорить –крайне важна", – отметил он.По его словам, это первое, о чем говорят граждане, когдаотвечают на вопрос о желаемых улучшениях в партии. Единороссы этот запроспонимают, подчеркнул эксперт.Кроме того, граждане обращают внимание на качество работы всфере жилищно-коммунального хозяйства. Костин отметил, что для молодые людивоспринимают деятельность ЖКХ не через призму тарифов, а в контекстеблагоустройства и создания комфортной среды.По словам эксперта, основная работа партии должна проходитьв период между выборами и в Единый день голосования. Думающая исключительно овыборах партия обречена на поражение, уверен политолог. "Все самое важноепроисходит в межвыборный период", – сказал он.Напомним, по итогам прошедшего в сентябре Единого дняголосования единороссы получили 73% мандатов в органы местного самоуправления.Всего замещалось 95 мандатов, из них 69 получили представители "ЕдинойРоссии".