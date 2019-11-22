Единороссы понимают основные запросы общества – доступная медицина, качественное образование, повышение пенсий, социальная справедливость. С оценкой работы партии выступил председатель правления Фонда развития гражданского общества Константин Костин. Также он похвалил ЕР за работу с людьми.
Единороссы понимают основные запросы общества – доступная медицина, качественное образование, повышение пенсий, социальная справедливость. С оценкой работы партии выступил председатель правления Фонда развития гражданского общества Константин Костин. Также он похвалил "ЕР" за работу с людьми.
Партийцы понимают основные запросы общества, но еще более
важна открытость и доступность "Единой России", ее контакты с людьми,
отметил политолог. "Ощущение, что партия рядом с людьми, партийные
структуры находятся в доступе, всегда можно прийти, о чем-то поговорить –
крайне важна", – отметил он.
По его словам, это первое, о чем говорят граждане, когда
отвечают на вопрос о желаемых улучшениях в партии. Единороссы этот запрос
понимают, подчеркнул эксперт.
Кроме того, граждане обращают внимание на качество работы в
сфере жилищно-коммунального хозяйства. Костин отметил, что для молодые люди
воспринимают деятельность ЖКХ не через призму тарифов, а в контексте
благоустройства и создания комфортной среды.
По словам эксперта, основная работа партии должна проходить
в период между выборами и в Единый день голосования. Думающая исключительно о
выборах партия обречена на поражение, уверен политолог. "Все самое важное
происходит в межвыборный период", – сказал он.
Напомним, по итогам прошедшего в сентябре Единого дня
голосования единороссы получили 73% мандатов в органы местного самоуправления.
Всего замещалось 95 мандатов, из них 69 получили представители "Единой
России".