В международном аэропорту Одессы очевидцы сняли на видео жесткую посадку Boeing. У самолета повредились передние шасси.

В международном аэропорту Одессы очевидцы сняли на видео жесткую посадку Boeing. У самолета повредились передние шасси.Борт турецких авиалиней следовал из Стамбула в Одессу. Из-за сильных порывов ветра самолету далеко не сразу удалось приземлиться, ему пришлось заходить на второй круг. В момент касания земли передняя стойка шасси подломилась. Тем не менее, самолету удалось остановиться без особых потерь.Никто из пассажиров рейса не пострадал и медицинская помощь не потребовалась, сообщает . Людей эвакуировали по надувным трапам.