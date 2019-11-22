Бывшая прима балерина Большого театра удивила неординарной выходкой. Анастасия Волочкова развеселила подписчиков личного Инстаграм.

Бывшаяприма балерина Большого театра удивила неординарной выходкой. Анастасия Волочкова развеселилаподписчиков личного "Инстаграм".В микроблогтанцовщица выложила свежее фото. Анастасия Волочкова позирует в хаммаме –турецкой бане, которая оборудована на территории ее роскошного особняка.Абсолютноголая звезда расположилась на массажном столе в поперечном шпагате. Онаприкрыла пышную грудь ладонями. Интересно, что Анастасия черная с головы доног."Ксчастью, кроме лечебной грязи, подаренной мне в день премьеры, никакая другаягрязь ко мне не прилипает.👍 А лишь остается в руках тех, кто пытается ее в меня броситьили облить ею😂 (здесь идалее орфографияи пунктуацияавторов сохранены.– Прим. ред)", – подписала фотоБольшинствоинтернет-обывателей снимок рассмешил. Звезду, которая не намазала грязью толькоглаза и зону вокруг них, многие сравнили с ниндзя. Были и те, кто посчитал, чтопохудевшая балерина похожа на привидение, танцовщицу называли также женщиной-кошкой.22 Ноя 2019 в 7:37 PST"😂😂😂 ***чуть сердце от испуга не остановилось", "Ну Волочкова , ну умеешь же тынастроение поднять 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣", "Мамуля, совсем заработались 🤣", "Настя-Ниндзя 🤣🤣👍👍", "Это ж надо было так рассмешить 😂", "Честное слова, ужас. Кошмар на улице Вязови разрыв сердца. 🤣", "Ох ты ж матьчестная!!😲 На дайбог такое ночью приснится!!!😵😵😵", "Женщина кошка 🐆", "Человек-паук", "Ай да Настя! Ай дамастерица на безумный треш 😆🔥!", "Настюшка-худое привидение😂", – рассуждали под снимком комментаторы.