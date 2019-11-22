Бывшая
прима балерина Большого театра удивила неординарной выходкой. Анастасия Волочкова развеселила
подписчиков личного Инстаграм.
Бывшая
прима балерина Большого театра удивила неординарной выходкой. Анастасия Волочкова развеселила
подписчиков личного "Инстаграм".
В микроблог
танцовщица выложила свежее фото. Анастасия Волочкова позирует в хаммаме –
турецкой бане, которая оборудована на территории ее роскошного особняка.
Абсолютно
голая звезда расположилась на массажном столе в поперечном шпагате. Она
прикрыла пышную грудь ладонями. Интересно, что Анастасия черная с головы до
ног.
"К
счастью, кроме лечебной грязи, подаренной мне в день премьеры, никакая другая
грязь ко мне не прилипает.👍 А лишь остается в руках тех, кто пытается ее в меня бросить
или облить ею😂 (здесь и
далее орфография
и пунктуация
авторов сохранены.
– Прим. ред)", – подписала фото
Большинство
интернет-обывателей снимок рассмешил. Звезду, которая не намазала грязью только
глаза и зону вокруг них, многие сравнили с ниндзя. Были и те, кто посчитал, что
похудевшая балерина похожа на привидение, танцовщицу называли также женщиной-кошкой.
22 Ноя 2019 в 7:37 PST
"😂😂😂 ***
чуть сердце от испуга не остановилось", "Ну Волочкова , ну умеешь же ты
настроение поднять 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣", "Мамуля, совсем заработались 🤣", "Настя-Ниндзя 🤣🤣👍👍", "Это ж надо было так рассмешить 😂", "Честное слова, ужас. Кошмар на улице Вязов
и разрыв сердца. 🤣", "Ох ты ж мать
честная!!😲 На дай
бог такое ночью приснится!!!😵😵😵", "Женщина кошка 🐆", "Человек-паук", "Ай да Настя! Ай да
мастерица на безумный треш 😆🔥!", "Настюшка-худое привидение😂", – рассуждали под снимком комментаторы.