В Санкт-Петербурге на 57-й сессии Парламентского собрания Союза Белоруссии и России законодатели двух стран приняли бюджет Союзного государства на 2020 год. Предполагается, что доходная часть превысит 5,5 миллиарда рублей.

В Санкт-Петербурге на 57-й сессии Парламентского собрания Союза Белоруссии и России законодатели двух стран приняли бюджет Союзного государства на 2020 год. Предполагается, что доходная часть превысит 5,5 миллиарда рублей.В начале заседания спикер Госдумы Вячеслав Володин поздравилбелорусских коллег с окончанием избирательной кампании. Выборы в парламентреспублики состоялись на прошлой неделе.Перед законодателями двух стран стоит задача сближениянормативно-правовой базы, принятия модельных законов, отметил председатель нижнейпалаты. "Хотелось бы, чтобы депутаты чувствовали свою ответственность и делаливсе, чтобы как можно более эффективно шло построение Союзного государства", -сказал Володин.Согласно принятому документу, доходы бюджета Союзногогосударства в следующем году составят 5 миллиардов 521,5 миллиона рублей,расходы – почти на 150 миллионов меньше. Основным источником финансирования станут долевые взносы двух стран,остатки бюджетов прошлых лет и дополнительные источники. Кроме того, доходымогут быть увеличены благодаря поступлению от штрафных санкций, возврата неиспользованных в прошлом году средств.Планируется профинансировать из бюджета Союзного государстваболее 10 программ, два проекта и 25 мероприятий. К ним нужно активно привлекатьстуденчество, отметил Володин. Также спикер Госдумы призвал обсуждать вопросыпостроения СГ с экспертами и представителями научных кругов.Парламентское собрание Союза России и Белоруссии былообразовано в апреле 1996 года в Москве. В нем действуют на постоянной основевосемь комиссий, занимающихся социальной политикой, безопасностью, экологией идругими направлениями совместной деятельности.