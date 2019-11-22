В Санкт-Петербурге на 57-й сессии Парламентского собрания Союза Белоруссии и России законодатели двух стран приняли бюджет Союзного государства на 2020 год. Предполагается, что доходная часть превысит 5,5 миллиарда рублей.
В Санкт-Петербурге на 57-й сессии Парламентского собрания Союза Белоруссии и России законодатели двух стран приняли бюджет Союзного государства на 2020 год. Предполагается, что доходная часть превысит 5,5 миллиарда рублей.
В начале заседания спикер Госдумы Вячеслав Володин поздравил
белорусских коллег с окончанием избирательной кампании. Выборы в парламент
республики состоялись на прошлой неделе.
Перед законодателями двух стран стоит задача сближения
нормативно-правовой базы, принятия модельных законов, отметил председатель нижней
палаты. "Хотелось бы, чтобы депутаты чувствовали свою ответственность и делали
все, чтобы как можно более эффективно шло построение Союзного государства", -
сказал Володин.
Согласно принятому документу, доходы бюджета Союзного
государства в следующем году составят 5 миллиардов 521,5 миллиона рублей,
расходы – почти на 150 миллионов меньше. Основным источником финансирования станут долевые взносы двух стран,
остатки бюджетов прошлых лет и дополнительные источники. Кроме того, доходы
могут быть увеличены благодаря поступлению от штрафных санкций, возврата не
использованных в прошлом году средств.
Планируется профинансировать из бюджета Союзного государства
более 10 программ, два проекта и 25 мероприятий. К ним нужно активно привлекать
студенчество, отметил Володин. Также спикер Госдумы призвал обсуждать вопросы
построения СГ с экспертами и представителями научных кругов.
Парламентское собрание Союза России и Белоруссии было
образовано в апреле 1996 года в Москве. В нем действуют на постоянной основе
восемь комиссий, занимающихся социальной политикой, безопасностью, экологией и
другими направлениями совместной деятельности.