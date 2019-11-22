Аргентинский нападающий Зенита Себастьян Дриусси поделился своими впечатлениями от своего партнера по команде, нападающем Александре Кокорине. В сентябре россиянин вышел на свободу из колонии по УДО.

Аргентинский нападающий "Зенита" Себастьян Дриусси поделился своими впечатлениями от своего партнера по команде, нападающем Александре Кокорине. В сентябре россиянин вышел на свободу из колонии по УДО."Для меня Кокорин просто топ! Великолепный игрок, один из лучших, кого я видел в России, — приводит слова Дриусси Спорт24.Ru. Когда я наблюдаю его работу на тренировках, то не могу поверить, что он пробыл без футбола год. У него отличный ритм и хорошая форма".Напомним, что "Зенит" после освобождения скандального футболиста не успел заявить его для участия в российской премьер-лиге. Теперь у сине-бело-голубых будет возможность заявить игрока зимой, после того, как откроется дозаявочный период.