Омрачить визит президента Сербии Александара Вучича в Россию не удастся, уверен пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. Кремль готовится к визиту, ждет его и считает его важным. Пресс-секретарь Путина подчеркнул, что визит будет содержательным, продуктивным и еще раз продемонстрирует партнерский характер отношений между Москвой и Белградом.

Омрачить визит президента Сербии Александара Вучича в Россию не удастся, уверен пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. Кремль готовится к визиту, ждет его и считает его важным. Пресс-секретарь Путина подчеркнул, что визит будет содержательным, продуктивным и еще раз продемонстрирует партнерский характер отношений между Москвой и Белградом.На атмосфере визита мог сказаться раскручиваемый в Сербии шпионский скандал. Независимый болгарский журналист Христо Грозев разместил в YouTube ролик, на котором два человека общаются на автопарковке, а затем обмениваются полиэтиленовыми пакетами. Грозев пояснил, что это вербовка агента российскими шпионами, а на видео помощник российского военного атташе в Сербии и неизвестный офицер сербской армии, сообщает ТАСС.Подлинность видео подтвердил начальник аналитического управления Агентства информационной безопасности Сербии Реля Жельски. Названо место, где записано видео — муниципалитет Земун в пригороде сербской столицы. Запечатленный на видео человек опознан журналистами сербской газеты "Вечерне новости" как частный предприниматель. После встречи с россиянином, он достал из красного пакета деньги и пересчитал их.Дальше – интереснее. Газета написала, что видео запись на территории Сербии была сделана "сотрудниками одной из спецслужб Румынии, действовавшей под покровительством США". В сербских спецслужбах эту ситуацию назвали "попыткой подорвать российско-сербские отношения со стороны Запада".Президент Сербии Александар Вучич заявил, что не понимает логики произошедшего и не знает, зачем Москва шпионит за Белградом."Сербия — единственная страна, которая не ввела санкции против России, ни разу не голосовала против России, ничем не угрожала отношениям России и Сербии", — подчеркнул Вучич.Он подчеркнул, что у Сербии отличные отношения с Россией, и он уверен, что Владимир Путин не был оповещен о шпионских делах. Вучич также призвал не забывать о той поддержке, которую Москва оказывает Сербии в международных делах и при вооружении сербской армии.Впрочем, сербский президент попенял сотрудникам Агентства информационной безопасности Сербии, которые знали о работе российского разведчика в стране, но не они сняли его встречу с отставным сербским подполковником. Из-за появления шпионского видео президент Сербии Александар Вучич созвал заседание совета нацбезоопасности. Он отметил, что в Сербии работает не только разведка России, но и других стран мира. Раздувать из этого скандал Вучич не стал.Якобы имевшая место попытка вербовки сербского бывшего военнослужащего россиянином не повлияет на отношения Москвы и Белграда, выразил уверенность Дмитрий Песков. На эти отношения, продолжил пресс-секретарь Путин, ничто не может повлиять, поскольку они имеют особенный партнерский, братский, союзнический характер.Шпионский скандал в Сербии прокомментировала на транслировавшемся на телеканале "Россия 24" брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она пояснила, что с подобными вещами российская дипломатия встречается с завидной регулярностью. Захарова назвала "шпионский скандал" в Сербии очередной провокационной историей перед контактами двух стран на высшем уровне. Российско-сербская встреча планируется на 4 декабря в Сочи.