В Санкт-Петербурге 25-летнюю преподавательницу уволили за слишком откровенные посты в социальной сети Твиттер. Девушка писала о сексе и алкоголе под ником Пивная владычица. Как передает , ..

В Санкт-Петербурге 25-летнюю преподавательницу уволили за слишком откровенные посты в социальной сети "Твиттер". Девушка писала о сексе и алкоголе под ником "Пивная владычица".Как передает , ученики бунтарки поддержали ее и предложили как-нибудь "выпить пивка". Девушка заявила, что не держит зла на администрацию школы, ведь это родители настояли на увольнении."Короче, сегодня меня на перемене одномоментно уволили за мой "Твиттер". Рано или поздно это должно было произойти, потому что стать ученикам единственным понимающим их взрослым = "иметь несоответствующий должности учителя моральный облик", – приводит слова "Пивной владычицы".В соцсетях преподавателя не поддержали: по мнению пользователей, наличие аккаунта у учителя не возбраняется, но держать его нужно "под замком". Девушку назвали ребенком с неустойчивым поведением, передает .