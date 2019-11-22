В Санкт-Петербурге 25-летнюю преподавательницу уволили за слишком откровенные посты в социальной сети Твиттер. Девушка откровенно писала о сеске и алкоголе под ником Пивная ..

В Санкт-Петербурге 25-летнюю преподавательницу уволили за слишком откровенные посты в социальной сети "Твиттер". Девушка откровенно писала о сеске и алкоголе под ником "Пивная владычица".Как передает , ученики уволенной бунтарки поддержали ее и предложили как-нибудь "выпить пивка". Сама девушка заявила, что не держит зла на администрацию школы, ведь это родители настояли на увольнении."Короче, сегодня меня на перемене одномоментно уволили за мой "Твиттер". Рано или поздно это должно было произойти, потому что стать ученикам единственным понимающим их взрослым = "иметь не соответствующий должности учителя моральный облик", – приводит слова пивной владычицы.В соцсетях уволенную преподавательницу не поддержали: по мнению пользователей, само по себе наличие такого аккаунта у учителя не возбраняется, но держать его нужно "под замком". Кроме того, девушку назвали "ребенком с неустойчивым поведением", передает .