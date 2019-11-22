Похищенное имущество было изъято полицейскими и возвращено собственнику.

Следственным отделом МО МВД России «Ковровский» завершено расследование уголовного дела в отношении 28-летнего местного жителя. Молодой человек обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 158 УК РФ (кража).Сообщение о пропаже металлической кровати, стальных труб и электрокабеля из одного из зданий, расположенных в Коврове, поступило в полицию в июле текущего года. Сумма ущерба, причиненного собственнику, составила 10 000 рублей.Обвиняемый был задержан полицейскими в ходе оперативно-розыскных мероприятий и дал признательные показания.По версии следствия, злоумышленник проник в здание через незапертую дверь, затем, используя монтировку, сломал навесной замок в одном из помещений, после чего вынес имеющее ценность имущество. Похищенное фигурант некоторое время хранил в своем гараже, после чего сдал в пункт приема лома.Местонахождения имущества оперативники установили. Похищенное было возвращено владельцу в ходе следствия.В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.