Звездам шоу Давай поженимся! сделали необычный сюрприз. Телеведущие
Лариса Гузеева, Роза Сябитова и Василиса Володина получили презент от гостя.
Звездам шоу "Давай поженимся!" сделали необычный сюрприз. Телеведущие
Лариса Гузеева, Роза Сябитова и Василиса Володина получили презент от гостя.
В личном "Инстаграм" Сябитова опубликовала фрагмент шоу "Давай
поженимся!". "Мы любим не только поесть на программе, но и получать
оригинальные подарки", – подписала ролик Роза.
В кадре участник очередного выпуска телепередачи вручает
ведущим маленькие пакетики. Как оказалось, импозантный мужчина подарил
теледивам трусики.
Розе Сябитовой достались красные, украшенные черным
кружевом. Василисе Володиной – ярко-розовые из гипюра.
"Извините, мы должны показать, чтобы знали, а то скажут, что
мы взятки берем на работе. Между прочим, я очень люблю этот цвет", -
прокомментировала сюрприз Василиса.
Телеведущая подарком тоже осталась довольна. "Трусы
к глазам. То есть под мои глаза", – сказала теледива, а после бесстыже продемонстрировала
ярко-синее исподнее.
После в комментариях к публикации рассказала,
что в комплект к элементу нижнего белья входило еще и мыло. Более того, трусики
всем ведущим оказались впору – безразмерная модель. "Трусы из синтетики", -
добавила звезда шоу "Давай поженимся!".