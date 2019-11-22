Звездам шоу Давай поженимся! сделали необычный сюрприз. Телеведущие Лариса Гузеева, Роза Сябитова и Василиса Володина получили презент от гостя.

Звездам шоу "Давай поженимся!" сделали необычный сюрприз. ТелеведущиеЛариса Гузеева, Роза Сябитова и Василиса Володина получили презент от гостя.В личном "Инстаграм" Сябитова опубликовала фрагмент шоу "Давайпоженимся!". "Мы любим не только поесть на программе, но и получатьоригинальные подарки", – подписала ролик Роза.В кадре участник очередного выпуска телепередачи вручаетведущим маленькие пакетики. Как оказалось, импозантный мужчина подарилтеледивам трусики.Розе Сябитовой достались красные, украшенные чернымкружевом. Василисе Володиной – ярко-розовые из гипюра."Извините, мы должны показать, чтобы знали, а то скажут, чтомы взятки берем на работе. Между прочим, я очень люблю этот цвет", -прокомментировала сюрприз Василиса.Телеведущая подарком тоже осталась довольна. "Трусык глазам. То есть под мои глаза", – сказала теледива, а после бесстыже продемонстрировалаярко-синее исподнее.После в комментариях к публикации рассказала,что в комплект к элементу нижнего белья входило еще и мыло. Более того, трусикивсем ведущим оказались впору – безразмерная модель. "Трусы из синтетики", -добавила звезда шоу "Давай поженимся!".