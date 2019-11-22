Иномарка жителя подмосковного поселка Новоивановское буквально превратилась в ледяную глыбу. Причиной стал прорыв трубы холодного водоснабжения. По данным , cтоянка, на которой ..

Иномарка жителя подмосковного поселка Новоивановское буквально превратилась в ледяную глыбу. Причиной стал прорыв трубы холодного водоснабжения.По данным , cтоянка, на которой находились несколько автомобилей, превратилась в каток. Теперь пострадавшим жителям необходимо будет избавить свои транспортные средства от ледяных оков. Юристы рекомендуют гражданам оценить ущерб, а затем написать претензию в адрес собственника аварийных сетей.