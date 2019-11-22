Влияние холодного антициклона на погоду европейской части России продолжится. На фоне очень высокого атмосферного давления в большинстве регионов будет солнечно, морозно, без осадков. Выше нуля в дневные часы температура ожидается только в Крыму и на Кубани.

Влияние холодного антициклона на погоду европейской части России продолжится. На фоне очень высокого атмосферного давления в большинстве регионов будет солнечно, морозно, без осадков. Выше нуля в дневные часы температура ожидается только в Крыму и на Кубани, сообщает Центр погоды ФОБОС.В Москве переменная облачность, без осадков, температура -2, -5, по ночам до -8.В Санкт-Петербурге облачно с прояснениями, без осадков, температура -3,-5.В Мурманске -1, -3, в Архангельске в субботу -3, -5, в воскресенье -6, -8. В Сыктывкаре в субботу -1, -3°, в воскресенье -12, -15.Морозной и солнечной будет погода в Черноземье. В Воронеже, Липецке и Курске -1, -4.В Поволжье прохладнее, но тоже солнечно. В Казани -6, -8, в Кирове в субботу -6, -8, в воскресенье -10, -12. В Пензе, Самаре и Саратове -5, -7, в Волгограде и Астрахани -2, -5.На юге солнечно, сухо и заметно теплее. В Ялте и Севастополе +8, +11, в Сочи до +16. В Краснодаре +5, +7, в Ростове-на-Дону около 0. В Новороссийске 0, -2, ураганный ветер, "бора". В Ставрополе 0, -3.На Урале облачно с прояснениями, местами пройдет небольшой снег. В Екатеринбурге и Челябинске -1, -3.На погоду в Западной Сибири окажет влияние циклон, местами пройдет небольшой снег. В Омске -8, -10, в воскресенье потеплеет до -5. В Новосибирске и Барнауле -13, -16.На юге Дальнего Востока пройдут осадки, похолодает. В Хабаровске в субботу +3, +5, в воскресенье не выше -10. Во Владивостоке в субботу +6, +8, дождь, в воскресенье -2, -5, сильный снегопад.