Подозреваемые,представившись сотрудниками компании, предложили установить современные приборы учета воды, однако после получения денежных средств скрылись...

Оперуполномоченные уголовного розыска ОМВД России по району Бирюлево Западное задержали подозреваемых в мошенничествев отношении пенсионерки.В полицию с сообщением о мошенничестве обратилась 78-летняя москвичка. Она рассказала, что к ней в квартиру в Востряковском проезде пришли двое неизвестных и, представившись сотрудниками компании, предложили установить современные приборы учета воды. Гости предупредили пенсионерку, что прибора в настоящее время на складе нет и для его заказа женщина должна внести предоплату. Москвичка согласилась и передала им часть денег. После ухода гостей она усомнилась в честности их намерений и обратилась в полицию.В результате оперативно-розыскных мероприятий на Ленинградском проспекте сотрудники полиции задержали подозреваемых. Ими оказались 23-летняя и 22-летний приезжие из Тверской области. Похищенным они распорядились по своему усмотрению.Установлено, что злоумышленники не являлись сотрудниками компании и изначально не собирались выполнять взятые на себя обязательства.По данному факту следствием ОМВД России по району Бирюлево Западное возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ «Мошенничество». Подозреваемые задержаны в порядке статьи 91 УПК РФ.В настоящее время полицейскими проводится комплекс мероприятий, направленный на выявление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанных.Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22