В сербском городе Велика-Плана мужчина открыл стрельбу в техникуме. В результате стрельбы никто не пострадал. Нападавшего обезвредил преподаватель техникума.

В сербском городе Велика-Плана мужчина открыл стрельбу в техникуме.Как сообщает РИА Новости, мужчина (1973 года рождения) зашел в техникум "Вук Караджич" и сделал два выстрела из автоматической винтовки в потолок. Также он пытался захватить заложников.В результате стрельбы никто не пострадал. Стрелка обезвредил преподаватель техникума. По данным местных СМИ, мужчина страдает психическим расстройством.