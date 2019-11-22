Приморские браконьеры попали в объектив видеокамеры. Точнее — системы космомониторинга под названием Кедр. Черные лесорубы засветились на территории Рощинского лесничества, сообщает ГТРК Владивосток.

Приморские браконьеры попали в объектив видеокамеры. Точнее — системы космомониторинга под названием "Кедр". Черные лесорубы "засветились" на территории Рощинского лесничества, сообщает ГТРК "Владивосток".Когда полиция прибыла на место, злоумышленникам уже удалось скрыться. В лесу они бросили свое техническое оборудование — пилу, машину, а также результат своего "труда". Браконьеры успели спилить около семи кубометров дуба, информирует пресс-служба краевой администрации. Сейчас их поисками занимается полиция. Нанесенный ущерб — чуть менее 400 тысяч рублей. Теперь нарушителей ждет крупный штраф или исправительные работы.По мнению специалистов, "Кедр" на сегодняшний день — один из эффективнейших помощников лесников и природоохранных ведомств. Он фиксирует не только факт нарушения, но и позволяет точно обозначить место, где оно происходит. Кроме того, система распознает, какие разновидности деревьев пострадали от рук черных лесорубов.