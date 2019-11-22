Если артист любим и популярен, то его имя продолжает работать и зарабатывать даже после смерти. Майкл Джексон, Уитни Хьюстон, Джордж Майкл до сих пор приносят своим родственникам и душеприказчикам миллионы, хотя давно почили в бозе. Теперь так же, вероятно, будет и с Юлией Началовой.

Если артист любим и популярен, то его имя продолжает работать и зарабатывать даже после смерти. Майкл Джексон, Уитни Хьюстон, Джордж Майкл до сих пор приносят своим родственникам и душеприказчикам миллионы, хотя давно почили в бозе. Теперь так же, вероятно, будет и с Юлией Началовой.В ближайшее время на Первом канале выйдет биографический фильм об одной из лучших певиц века Юлии Началовой, а на подходе, как заверила ее пресс-секретарь Анна Исаева, и несколько других проектов."Смешу сообщить радостную новость! Вернее сразу несколько, – ликует прервашая вынужденное молчание Исаева. – Долгое время мы по– настоящему работали, а не трепались по поводу новых проектов, которые почти готовы. Просто была договоренность с федеральным каналом о том, что все наши собственные проекты мы сможем презентовать после их премьеры. Итак, пришел срок! Начиная с сегодняшнего дня уже нет эксклюзивного вето на все наши действия!""Мы выпускаем песню "Останься", на днях подпишем договор с крупной компанией, которая взялась мне в этом помочь безвозмездно в память о певице, – говорит Исаева. – Так же будет выпущен еще один трек, о существовании которого вы не знали – это будет дуэт с народным артистом. Он уже запущен в работу и скоро релиз!"Кроме Исаевой, в этой истории появился новый персонаж. "Тетя Юлии Антонина Владимирова, совместно с папой Юлии, закончила работу над книгой. Я уже читала! Это реквием! Необыкновенной души и стилистики. С крупнейшим издательством уже договорились! Сегодня увидим макет обложки", – написала "сестричка" в "Инстаграме".Ранее Анна Исаева поддержала все народную акцию поклонников, желающих добиться присвоения Юлии Началовой звания "Заслуженной артистки" посмертно. Кроме того, почитатели таланта певицы не теряют надежды увидеть в Москве улицу ее имени и памятник в одном из скверов.