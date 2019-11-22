Председатель ЗС Владимир Киселёв встретился в столице с руководством и депутатами Государственной Думы по ситуации с ремонтом федеральной трассы в черте города.

Председатель ЗС Владимир Киселёв провел ряд встреч в столице с руководством и депутатами Государственной Думы по ситуации с ремонтом федеральной трассы в черте города.Владимир Киселёв изложил позицию граждан и выразил всеобщие опасения по поводу надвигающегося транспортного коллапса в городе в связи с закрытием левых поворотов на Пекинке.По просьбе Владимира Киселёва депутат Госдумы, первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия» Андрей Исаев обратился к руководителю Федерального дорожного агентства Андрею Кострюку и министру транспорта РФ Евгению Дитриху с просьбой оказать содействие в вопросе пересмотра схемы организации движения в черте города.Переговоры по вопросу изменения схемы движения на трассе М7 продолжаются. Владимир Киселёв по-прежнему находится в Москве, сообщают в ЗС