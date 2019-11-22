Нет трассе Москва-Казань! Жители Судогодского района и г. Радужный уже четвертый день выходят на одиночные пикеты.

Жители Судогодского района и г. Радужный уже четвертый день выходят на одиночные пикеты. О «соседстве» с платным автобаном в Судогодском районе узнали в начале ноября. На сайте районной администрации появились предпроектные карты. По ним траса пройдет по домам д. Гридино и рядом с д. Верхняя и Нижняя Занинка, Малахово, Улыбышево, Коняево, Коростелево, Фрязино и г. Радужный. Жители этих населенных пунктов выставили одиночные пикеты на трассе М7, у Собинской, Улыбышевской, Вяткинской администраций и у Белого дома. Уже 30 ноября в д. Гридино пройдет митинг. Сейчас жители готовят листовки и собирают подписи для петиции против прохождения платной трассы по деревням Вяткинского поселенияПодробности в ближайших выпусках "Вестей"