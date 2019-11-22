Орлан, проходящий реабилитацию в Приморском крае, не сможет вернуться в естественную среду обитания. К такому заключению пришли ветеринары центра спасения диких животных Тигр после очередного осмотра. Рентгеновские снимки подтвердили, что у птицы имеется старый перелом в локтевом суставе.

Орлан, проходящий реабилитацию в Приморском крае, не сможет вернуться в естественную среду обитания. К такому заключению пришли ветеринары центра спасения диких животных "Тигр" после очередного осмотра. Рентгеновские снимки подтвердили, что у птицы имеется старый перелом в локтевом суставе. Кости в этом месте срослись неправильно, поэтому, увы, орлан летать уже не сможет, — сообщают "Вести: Приморье".Напомним, орлан-белохвост был обнаружен автомобилистами на трассе Хабаровск — Комсомольск-на-Амуре. Птицу подобрали с обочины, после чего она была передана сотрудникам охотнадзора. 1 ноября хищника доставили в приморский центр "Тигр" для реабилитации.Специалисты провели полный осмотр "пациента" — взяли анализы и сделали рентген. Как оказалось, связки на крыле орлана были повреждены. Однако ветеринары надеялись, что после курса лечения белохвоста все-таки удастся вернуть в дикую природу. После повторного осмотра врачи сделали вывод, что орлан летать уже не сможет. По планам, он пробудет в центре "Тигр" еще две недели, после чего, вероятнее всего, его отправят в один из зоопарков Приморья.