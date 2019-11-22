Максим Галкин развеселил свою супругу Аллу Пугачеву. Юморист
напомнил артистке о певице Кате Лель и ее рассказах о встрече с внеземными
цивилизациями.
Максим Галкин развеселил свою супругу Аллу Пугачеву. Юморист
напомнил артистке о певице Кате Лель и ее рассказах о встрече с внеземными
цивилизациями.
В "Сторис" своего "Инстаграм" Максим Галкин опубликовал
свежее видео. Артист через окно высотного дома снимает виды Москвы.
Юморист обращает внимание на виднеющиеся вдалеке башни
Москва-Сити. Рядом с небоскребами Максим Галкин замечает в небе белые конденсационные следы
от неких летательных аппаратов.
"Посмотрите, какой сюрреалистический пейзаж. Прямо из
Москва-Сити стартовали два самолета", – принялся фантазировать комик. "Спасибо,
что не на…" – добавила Алла Пугачева. "Да, и куда-то летят. Смотри как, а. Мне
кажется, это НЛО. Все. Звоним Кате Лель. Она разбирается в этом. Катька, звоним
тебе", – продолжил мысль .
От внезапной остроты мужа Алла Борисовна буквально
покатилась со смеху. Одно упоминание о Кате Лель, судя по всему, подняло Примадонне
отечественной эстрады настроение.
Напомним, в начале этого, 2019 года, певица
заявила, что контактировала с пришельцами. Более того, инопланетяне похитили
звезду и забрали у нее часть зубов. С тех пор, по словам артистки, ее встречи с внеземными
цивилизациями происходят регулярно.
"Мы сели за стол, у нас был свой большой дом. И вдруг мы все
остановили свои взгляды на каком-то свечении за окном. Я увидела три огненных
красно-желтых луча опускаются в центр светящегося круга. Четко и ровно. И я
понимаю, что это видели все. Что потом произошло, я не знаю, я очнулась первая,
все смотрят на меня. Я говорю: "Что вы все уставились?" Моей сестре Ире
оставили информацию, и она с испуганными глазами сказала: "Открой свой рот". Я
подошла к зеркалу и не могла поверить своим глазам. Без боли, без крови,
расстояние, как будто зуба четыре или пять – пусто. Я стала слышать голоса,
которые больше никто не слышал", – рассказывала Катя Лель.