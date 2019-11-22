Максим Галкин развеселил свою супругу Аллу Пугачеву. Юморист напомнил артистке о певице Кате Лель и ее рассказах о встрече с внеземными цивилизациями.

Максим Галкин развеселил свою супругу Аллу Пугачеву. Юмористнапомнил артистке о певице Кате Лель и ее рассказах о встрече с внеземнымицивилизациями.В "Сторис" своего "Инстаграм" Максим Галкин опубликовалсвежее видео. Артист через окно высотного дома снимает виды Москвы.Юморист обращает внимание на виднеющиеся вдалеке башниМосква-Сити. Рядом с небоскребами Максим Галкин замечает в небе белые конденсационные следыот неких летательных аппаратов."Посмотрите, какой сюрреалистический пейзаж. Прямо изМосква-Сити стартовали два самолета", – принялся фантазировать комик. "Спасибо,что не на…" – добавила Алла Пугачева. "Да, и куда-то летят. Смотри как, а. Мнекажется, это НЛО. Все. Звоним Кате Лель. Она разбирается в этом. Катька, звонимтебе", – продолжил мысль .От внезапной остроты мужа Алла Борисовна буквальнопокатилась со смеху. Одно упоминание о Кате Лель, судя по всему, подняло Примадоннеотечественной эстрады настроение.Напомним, в начале этого, 2019 года, певицазаявила, что контактировала с пришельцами. Более того, инопланетяне похитилизвезду и забрали у нее часть зубов. С тех пор, по словам артистки, ее встречи с внеземнымицивилизациями происходят регулярно."Мы сели за стол, у нас был свой большой дом. И вдруг мы всеостановили свои взгляды на каком-то свечении за окном. Я увидела три огненныхкрасно-желтых луча опускаются в центр светящегося круга. Четко и ровно. И японимаю, что это видели все. Что потом произошло, я не знаю, я очнулась первая,все смотрят на меня. Я говорю: "Что вы все уставились?" Моей сестре Иреоставили информацию, и она с испуганными глазами сказала: "Открой свой рот". Яподошла к зеркалу и не могла поверить своим глазам. Без боли, без крови,расстояние, как будто зуба четыре или пять – пусто. Я стала слышать голоса,которые больше никто не слышал", – рассказывала Катя Лель.