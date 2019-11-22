В течение следующих трех лет нужно закрепить позитивные тенденции в экономике России и добиться устойчивого динамичного экономического роста.

В течение следующих трех лет нужно закрепить позитивные тенденции в экономике России и добиться устойчивого динамичного экономического роста.Как передает "Интерфакс", об этом общественность проинформировал президент РФ Владимир Путин, в ходе совещания по экономическим вопросам.Руководитель страны напомнил, что 21 ноября нижняя палата отечественного парламента приняла федеральный бюджет на 2020-2022 годы, а также бюджеты трех государственных внебюджетных фондов.Путин подчеркнул, что одной из главных целей правительства должно быть увеличение роста благосостояния россиян. Он предложил участникам совещания "сверить часы", выразив надежду, что это принесет большую координацию различных министерств и ведомств в рамках решения экономических вопросов.