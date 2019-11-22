Глава Кремля Владимир Путин на последнем заседании Совета безопасности России предупредил соотечественников о растущей военной угрозе. Причем, как отмечает президент, такая ситуация происходит во всем мире.

Глава Кремля Владимир Путин на последнем заседании Совета безопасности России предупредил соотечественников о растущей военной угрозе. Причем, как отмечает президент, такая ситуация происходит во всем мире.Как отметил Владимир Владимирович, подобное положение дел создает целый ряд вероятных конфликтов, что в свою очередь ведет к серьезной неопределенности. Хрупкое равновесие мирных взаимоотношений стран находится под угрозой. Военная промышленность не стоит на месте и развивается не только в России, но и за рубежом."Мы видим, что мир сталкивается с серьезными вызовами и угрозами, многофакторов неопределенности, стремительно развиваются технологии, в томчисле и военные, а конкуренция, соперничество усиливаются, обретаютновые формы", – цитирует президента .Стоит отметить, что Путин уже неоднократно упоминал о росте военной мощи зарубежных стран. По словам главы Кремля, это связано с пропагандистской политикой Соединенных штатов. Отстаивая свои интересы, Америка буквально натравливает на Россию стран-союзников и дестабилизирует хрупкое мирное равновесие в разных регионах.23 Окт 2019 в 9:36 PDTНапомним, что ситуация осложняется тем, что не так давно Белый дом сообщил о выходе СШАиз Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Тем самым американские власти нанесли серьезный удар по глобальной системе безопасности мира, ведь нет никакой гарантии, что в случае конфликта никто не нажмет заветную "красную кнопку".Кроме того, НАТО стали все чаще располагать свои военные базы к границам России. Подобные действия альянса ведут к напряженной обстановке в регионе.