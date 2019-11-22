Бывшая и нынешняя возлюбленные рэпера Тимати снялись в совместной фотосессии. Теперь моделям Алене Шишковой и Анастасии Решетовой приходится комментировать это необычное сотрудничество.

Бывшая и нынешняя возлюбленные рэпера Тимати снялись в совместнойфотосессии. Теперь моделям Алене Шишковой и Анастасии Решетовой приходитсякомментировать это необычное сотрудничество.Многих поклонников рэпера Тимати удивил тот факт, что Алена иАнастасия согласись на совместный проект. Среди обывателей бытует мнение, чтодевушки друг друга недолюбливают.После появления совместных снимков в Сети Шишковой иРешетовой пришло много вопросов о том, как они относятся друг к другу. В итогедевушки, каждая на своей странице в "Инстаграм", все-таки ответили любопытнымобывателям. Правда, рассказали лишь о самом сотрудничестве."Шок контент 🤪 Который вы навернякауже видели)) Недавно мы с Аленой стали частью команды, создающего в нашей странекачественную и доступную косметику для повседневного ухода 💜Это лишь начало нашего сотрудничества (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – рассказала Анастасия Решетова вличном микроблоге. Примечательно, что Анастасия Шишкова опубликовала в своейсоцсети текст почти такого же содержания.22 Ноя 2019 в 12:15 PSTОтметим, что некоторые подписчики не верят, что дружба междуэтими девушками возможна. По словам обывателей, красотки готовы терпеть общество другдруга ради денег."Ну и хайпанули девки ) гарем )", "бабосики)", "интересно сколько заплатили )", "уверена,что много)", "Гарем Тимати👍😂👏", – рассуждали интернет-обыватели.Напомним, в 2012 году начал встречаться с модельюАленой Шишковой. Спустя пару лет у пары появилась дочь Алиса. Сохранитьотношения не получилось, музыкант увлекся другой – моделью Анастасией Решетовой.Месяц назад Анастасия родила сына Ратмира.