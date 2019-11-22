Бывшая и нынешняя возлюбленные рэпера Тимати снялись в совместной
фотосессии. Теперь моделям Алене Шишковой и Анастасии Решетовой приходится
комментировать это необычное сотрудничество.
Бывшая и нынешняя возлюбленные рэпера Тимати снялись в совместной
фотосессии. Теперь моделям Алене Шишковой и Анастасии Решетовой приходится
комментировать это необычное сотрудничество.
Многих поклонников рэпера Тимати удивил тот факт, что Алена и
Анастасия согласись на совместный проект. Среди обывателей бытует мнение, что
девушки друг друга недолюбливают.
После появления совместных снимков в Сети Шишковой и
Решетовой пришло много вопросов о том, как они относятся друг к другу. В итоге
девушки, каждая на своей странице в "Инстаграм", все-таки ответили любопытным
обывателям. Правда, рассказали лишь о самом сотрудничестве.
"Шок контент 🤪 Который вы наверняка
уже видели)) Недавно мы с Аленой стали частью команды, создающего в нашей стране
качественную и доступную косметику для повседневного ухода 💜
Это лишь начало нашего сотрудничества (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – рассказала Анастасия Решетова в
личном микроблоге. Примечательно, что Анастасия Шишкова опубликовала в своей
соцсети текст почти такого же содержания.
22 Ноя 2019 в 12:15 PST
Отметим, что некоторые подписчики не верят, что дружба между
этими девушками возможна. По словам обывателей, красотки готовы терпеть общество друг
друга ради денег.
"Ну и хайпанули девки ) гарем )", "бабосики)", "интересно сколько заплатили )", "уверена,
что много)", "Гарем Тимати👍😂👏", – рассуждали интернет-обыватели.
Напомним, в 2012 году начал встречаться с моделью
Аленой Шишковой. Спустя пару лет у пары появилась дочь Алиса. Сохранить
отношения не получилось, музыкант увлекся другой – моделью Анастасией Решетовой.
Месяц назад Анастасия родила сына Ратмира.