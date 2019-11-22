Сотрудники Росприроднадзора завершили проверку по факту аварии на золотодобывающем прииске на реке Сейба. Об этом сообщает ГТРК Красноярск.

Сотрудники Росприроднадзора завершили проверку по факту аварии на золотодобывающем прииске на реке Сейба. Об этом сообщает ГТРК "Красноярск".Напомним, ЧП произошло 19 октября. В районе села Щетинкино произошел прорыв верхней дамбы, после чего по цепочке разрушились еще четыре конструкции, находящиеся ниже по течению. Поток грязной воды хлынул в в реку Сисим и притоки. В результате трагедии погибли семнадцать человек. Еще трое — пропали без вести.В результате проверки специалисте установили, что разработку месторождения золота вели с нарушениями. Разрушенные дамбы были возведены незаконно, необходимые документы отсутствовали. Ведомство планирует добиваться лишения организации лицензии на добычу. Стоимость нанесенного ущерба еще предстоит установить.