Главный праздник года не за горами. В преддверие него многие представительницы прекрасного пола бьются над вопросом: как быстро похудеть к Новому году?

Главный праздник года не за горами. В преддверие него многиепредставительницы прекрасного пола бьются над вопросом: как быстро похудеть кНовому году?Об этом рассказала известный диетолог Катерина Пашко на своейстранице в Instagram. Она напомнила, что до праздника осталось всего около 40дней."Полтора месяца – это не две недели. Реально можно убрать семь-десятькилограммов. Все дело в мотивации", – подчеркнула эксперт. Так, чтобыуспеть похудеть к торжеству,важно установить цели, отказаться от вредных привычек, есть много овощей, питьводу и убрать молоко и сахар из рациона.Материал дополняется