Главный праздник года не за горами. В преддверие него многие
представительницы прекрасного пола бьются над вопросом: как быстро похудеть к
Новому году?
Главный праздник года не за горами. В преддверие него многие
представительницы прекрасного пола бьются над вопросом: как быстро похудеть к
Новому году?
Об этом рассказала известный диетолог Катерина Пашко на своей
странице в Instagram. Она напомнила, что до праздника осталось всего около 40
дней.
"Полтора месяца – это не две недели. Реально можно убрать семь-десять
килограммов. Все дело в мотивации", – подчеркнула эксперт. Так, чтобы
успеть похудеть к торжеству,
важно установить цели, отказаться от вредных привычек, есть много овощей, пить
воду и убрать молоко и сахар из рациона.
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