Яна Рудковская прокомментировала ситуацию, когда один из родителей оказывается ограниченным в возможности видеть своего ребенка. Музыкальный продюсер убеждена, что лучше худой мир, чем добрая ссора.

Яна Рудковская прокомментировала ситуацию, когда один из родителей оказывается ограниченным в возможности видеть своего ребенка. Музыкальный продюсер убеждена, что лучше худой мир, чем добрая ссора.После скандального развода двухлетний сын Миланы Тюльпановой и Александра Кержакова остался жить с мамой. В тот момент, когда только стало известно о серьезных проблемах в браке пары, им на помощь пришла продюсер Яна Рудковская, хорошо знакомая с футболистом. Вот и сейчас, когда Кержаков ей пожаловался, что не может беспрепятственно общаться с сыном, Рудковская снова вмешалась в отношения экс-супругов.Об этом стало известно в рамках нового выпуска реалити-шоу "ЯнаСупер".13 Сен 2019 в 1:45 PDTМатериал дополняется