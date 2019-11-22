Встать в один ряд с Павлом Крашенинниковым, Дмитрием Медведевым и Сергеем Степашиным.

Встать в один ряд с Павлом Крашенинниковым, Дмитрием Медведевым и Сергеем Степашиным. Все эти люди в разные годы становились лауреатами премии имени Сперанского. Все эти люди в разные годы становились лауреатами премии имени Сперанского. Очередное вручение награды выдающимся юристам пройдет сегодня во Владимире.Ассоциация юристов России учредила престижную премию в 2011 году в память о выдающемся государственном деятеле, уроженце владимирской земли - Михаиле Сперанском. В церемонии награждения принимают участие представители органов государственной власти и местного самоуправления, юристы и студенты. В прошлом году премия была присуждена Талии Хабриевой - директору Института законодательства при правительстве РФ и Сергею Фабричному - члену Совета Федерации от Новгородской области. Кому награда достанется на этот раз - расскажем в наших следующих выпусках.