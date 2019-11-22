В Самарской области сироте предоставили квартиру с жильцами – недвижимость не была освобождена от прав третьих лиц.

Жилье для предоставления сиротам по договору найма власти приобрели в сентябре текущего года. В октябре квартиру передали сироте, но выяснилось, что там живут другие люди.В ситуацию вмешалась прокуратура и вынесла представление в адрес главы муниципального района Клвялинский.Помещение от посторонних освободили, а руководителя комитета по управлению муниципальным имуществом привлекли к дисциплинарной ответственности, сообщает Samru.ru.