Петербургский хоккейный клуб СКА добился победы в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги против череповецкой Северстали. Армейцы Санкт-Петербурга праздновали домашний успех со счетом 5:2.

Петербургский хоккейный клуб СКА добился победы в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги против череповецкой "Северстали". "Армейцы" Санкт-Петербурга праздновали домашний успех со счетом 5:2.Дублем в составе СКА отметился Андрей Кузьменко, еще по одному точному броску нанесли Антон Бурдасов, Сергей Плотников и Евгений Кетов. У череповчан забивали Адам Лишка и Кирилл Капустин. Для СКА эта победа стала в КХЛ пятой кряду.В заключительном матче дня ярославский "Локомотив" добился победы с аналогичным счетом (5:2) на юге России, обыграв ХК "Сочи". Этому способствовали голы Павла Кудрявцева, Артура Каюмова, Дениса Алексеева, Николая Коваленко и Магнуса Пяаярви.Роберт Росен и Мальте Стремваль забивали у "Сочи".