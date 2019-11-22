В 78 лет умерла актриса из популярного американского сериала Теория большого взрыва Джейн Гэлловэй Хейтц. Она запомнилась поклонникам ситкома по серии Шелдон заводит друзей. Главный герой пытается познакомиться с людьми, которые стоят в очереди на кассу книжного магазина. Джейн Гэлловэй Хейтц играет одного из посетителей.

В 78 лет умерла актриса из популярного американского сериала "Теория большого взрыва" Джейн Гэлловэй Хейтц. Она запомнилась поклонникам ситкома по серии "Шелдон заводит друзей". Главный герой пытается познакомиться с людьми, которые стоят в очереди на кассу книжного магазина. Джейн Гэлловэй Хейтц играет одного из посетителей.О смерти актрисы сообщило издание The Metro. Причина ухода из жизни не поясняется. При этом семья актрисы попросила перечислить пожертвования в фонд Американской кардиологической или диабетической ассоциаций.У Джейн Гэлловэй Хейтц остались дочь и трое внуков. Кроме роли в популярном ситкоме актриса снималась в сериалах "Скорая помощь", "Лузеры", "Побег".Сериал "Теория большого взрыва" стартовал в сентябре 2007 года. Финальный 12 сезон завершился в мае 2019 года. За время существования ситкома было выпущено 279 серий.