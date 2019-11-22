Алексея Панина сегодня знают не столько по ролям в кино, сколько по порнографическим роликам, которые гуляют в интернете. То он в женских чулках ходит по городу, то белым днем онанирует под кустом, то позволяет девушкам и юношам ублажать себя руками и ногами. Друг актер Никита Джигурда уверен, что кто-то умышленно пытается опорочить звезду фильмов Жмурки и Звезда.

Алексея Панина сегодня знают не столько по ролям в кино, сколько по порнографическим роликам, которые гуляют в интернете. То он в женских чулках ходит по городу, то белым днем онанирует под кустом, то позволяет девушкам и юношам ублажать себя руками и ногами. Друг актер Никита Джигурда уверен, что кто-то умышленно пытается опорочить звезду фильмов "Жмурки" и "Звезда"."На видео, которое все видели, в Панина входит не мой нога, – успокоил взволнованного увиденным корреспондента "Дни.ру" Джигурда. – Более того, смею уверить, что это постановочный ролик, как в свое время и съемка с собакой. Сегодняшние технологии позволяют сделать на экране любое лицо. Это все фейк, компьютерная графика, не имеющие отношения к реальности. У Леши случались нудистские пляжи, были свободные отношения, иногда и связи с мужчинами возникали, но не более того".Впрочем, в любом случае, входящей в человека сзади ногой или рукой Джигурду не испугать. "Я в свое время был в ужасе от того, что вытворяет Саша Грей (порнозвезда, практикующая групповой секс, садомазо, однополые контакты и контакты со стариками при помощи фаллоимитаторов – Прим. ред.) и что вытворяли с ней, – признался он.и Никита Джигурда, четко осознают, чего от них ждет публика, и подыгрывают ее порой низменным интересам и вкусам. "Мы сейчас с ним репетируем пластический проект под названием "Что случилось в зоопарке", где у меня есть фраза: "А теперь поговорим о собаке!", – рассказал Никита Борисович.Панин никогда не стеснялся своей богатой сексуальной жизни. "Люди бисексуальны. Я бисексуал. А многие из нас даже постесняются вслух сказать о своих фантазиях, желаниях, потому что общество так привыкло, потому что есть как бы общепринятые моральные рамки", – любит повторять он.24 Июн 2019 в 5:03 PDTНо вот Никита Джигурда к сексу с мужчинами пока не готов. "Чего не могу, того не могу, – рычит известный артист. – Я могу с геями обниматься, говорить на глубинно-философские темы, но тот эксперимент, который они себе позволили, он для меня пока недоступен. Я не могу так пока. Может быть позже, когда мне будет 80 лет и Анисина меня бросит".