Телеведущий Владимир Соловьев высказался о желании бойца Альфы дать Дудю в челюсть после выхода нашумевшего фильма о трагедии в Беслане. По слова медиа-персоны, молодой блогер не сделал самого главного, что могло бы придать его работе большую достоверность.

Телеведущий Владимир Соловьев высказался о желании бойца "Альфы" дать Дудю "в челюсть" после выхода нашумевшего фильма о трагедии в Беслане. По слова медиа-персоны, молодой блогер не сделал самого главного, что могло бы придать его работе большую достоверность.Когда полковник подразделения "Альфа" Виталий Демидкин увидел фильм Дудя, он очень расстроился и разозлился. Уж кто-кто, а боец, руководивший группой во время трагедии, не понаслышке знает о том, что происходило в тот роковой день. По словам военного, после выхода кинокартины ему было неприятно и больно – члены штурмовой группы умирали, получали ранения, а их в итоге полили грязью.Владимир Соловьев, уже ранее резко негативно высказывавшийся о работе Дудя, прокомментировал это заявление. Ведущий подчеркнул, что Юрий сделал то, что делают "люди с холодными и потными ладошками". По мнению медиа-персоны, фильм получился однобоким. Молодой блогер не сделал главного, что требуется для профессионального журналистского расследования – не поговорил с бойцами."Да что говорить, все про него понятно: человек выполнял заказ, как мог,так и выполнил. Заказчик вышел из тени и вручил ему премию за выполнениезаказа. А реалии будут известны, я думаю, гораздо позже", – цитирует Соловьева телеканал "".5 Ноя 2019 в 9:32 PSTКак подчеркнул Владимир, Дудь поговорил только с теми из очевидцев событий, позиция которых была ему удобна для повествования. Иными словами, молодой человек умышленно не стал упоминать в своем фильме неприятные для него подробности.