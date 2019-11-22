Житель поселка Завода Мосрентген за денежное вознаграждение осуществил массовую фиктивную постановку на миграционный учет приезжих из ближнего зарубежья...

Сотрудники службы участковых уполномоченных полиции МО МВД России «Коммунарский» г. Москвы выявили факт фиктивной постановки иностранных граждан на миграционный учет.В результате проверочных мероприятий сотрудники полиции установили, что 40-летний житель поселка Завода Мосрентген за денежное вознаграждение осуществил массовую фиктивную постановку на миграционный учет приезжих из ближнего зарубежья, заведомо зная, что проживать они там не будут.По данному факту отделением дознания межмуниципального отдела МВД России «Коммунарский» г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 322.3 УК РФ «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации». В отношении подозреваемого избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.Пресс-служба УВД по ТИНАО(999) 010 51 79