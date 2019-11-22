Злоумышленники ранее незаконно приобрели вышеуказанное наркотическое средство, с целью последующего сбыта...

«Сотрудниками Отдельного батальона ДПС ГИБДД УВД по ЮВАО по г. Москве задержаны двое жителей Московской области, подозреваемые в покушении на сбыт наркотического средства – метилэфедрона», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.В результате проверочные мероприятий сотрудниками полиции на 1-ой Вольской улице был остановлен автомобиль такси. В ходе беседы с находящимися в машине гражданами, полицейские обратили внимание на подозрительное поведение пассажиров. При личном досмотре у одного из задержанных был обнаружен и изъят пакет с неизвестным веществом, общей массой около 300 граммов. Согласно проведенному исследованию изъятое содержит в своем составе наркотическое средство – метилэфедрон.Установлено, что злоумышленники ранее незаконно приобрели вышеуказанное наркотическое средство, с целью последующего сбыта.По данному факту следствием ОМВД России по району Некрасовка возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 30 УК РФ «Приготовление к преступлению, покушение на преступление» и статьей 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества».В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ЮВАО