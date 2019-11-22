Мужчина рассказал, что вернувшись из отпуска, он обнаружил, что из его квартиры пропали денежные средства и ювелирные украшения...

Сотрудники УУР ГУ МВД России по г. Москве совместно с сотрудниками уголовного розыска УВД по ЮЗАО ГУ МВД России и ОМВД России по Гагаринскому району были задержаны двое мужчин, подозреваемые в квартирной краже.В территориальный отдел полиции с заявлением о квартирной краже обратился 69-летний житель столицы. Мужчина рассказал, что вернувшись из отпуска, он обнаружил, что из его квартиры на Университетском проспекте пропали денежные средства и ювелирные украшения. Материальный ущерб составил более 1,8 миллионов рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемых на 7-й улице Текстильщиков. Ими оказались 33-х и 34-летние москвичи. Установлено, что один из подозреваемых ранее был в квартире, делая ремонт.Следствием ОМВД России по Гагаринскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ЮЗАО(499) 129-75-56